Mauro attacca: "Lautaro ha simulato. A cosa serve il Var?" (Di giovedì 12 maggio 2022) L'ex bianconero Massimo Mauro, in un suo intervento per La Repubblica, ha espresso più di qualche dubbio sulla decisione di Valeri di assegnare il rigore sul contatto Bonucci-Lautaro. Queste le sue... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 12 maggio 2022) L'ex bianconero Massimo, in un suo intervento per La Repubblica, ha espresso più di qualche dubbio sulla decisione di Valeri di assegnare il rigore sul contatto Bonucci-. Queste le sue...

Advertising

Pall_Gonfiato : #JuventusInter - Il pensiero di Massimo #Mauro sul primo rigore concesso all'#Inter - loris30999 : RT @TUTTOJUVE_COM: Mauro attacca: 'Se il VAR non scopre la simulazione di Lautaro sul rigore del 2-2, che ci sta a fare?' - TheEnigma88 : RT @TUTTOJUVE_COM: Mauro attacca: 'Se il VAR non scopre la simulazione di Lautaro sul rigore del 2-2, che ci sta a fare?' - TUTTOJUVE_COM : Mauro attacca: 'Se il VAR non scopre la simulazione di Lautaro sul rigore del 2-2, che ci sta a fare?' - TG24info : #Arpino / Isola del Liri – Depuratore, Mauro Capobianco attacca i | -