Manuel Bortuzzo conferma la rottura con Lulù: cosa ha detto su di lei (Di giovedì 12 maggio 2022) Nelle ultime ore Manuel Bortuzzo ci ha tenuto a confermare la sua rottura con Lulù Selassié. Andiamo a vedere le parole dell'ex gieffino. Torna a parlare Manuel Bortuzzo, che ha ufficializzato la sua rottura con Lulù Selassié. L'ex protagonista del Grande Fratello Vip ha deciso di confessarsi durante il Maurizio Costanzo Show: tutte le parole sul rapporto. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip durante il talk show (via Screenshot)Stanotte su Canale 5 è andato in onda un nuovo episodio del Maurizio Costanzo Show. Tra i grandi ospiti del parterre lo storico conduttore ha ospitato anche Manuel Bortuzzo, protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Il nuotatore era in ...

