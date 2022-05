Manila Nazzaro pronta ad incontrare i fan. L’annuncio: “Super emozionata…” (VIDEO) (Di giovedì 12 maggio 2022) Manila Nazzaro dopo il Covid torna ad incontrare i fan in giro per l’Italia: ecco dove incontrarla sabato 14 maggio Manila Nazzaro nelle ultime settimane purtroppo è stata risultata positiva al Covid ed ha dovuto annullare e posticipare gli incontri. L’ex gieffina a pochi giorni dall’inizio del firma-copie del suo primo libro ha contratto il Covid-19 e non ha avuto ancora modo di riabbracciare i suoi fan. Dopo esser risultata negativa, Manila è tornata quotidianamente al proprio lavoro. L’ex gieffina lo scorso settembre ha varcato la porta rossa della Casa del Grande Fratello Vip ed è stata supportata dai fan fin dal primo giorno. L’ex Miss Italia è riuscita a restare in gioco quasi fino al gran finale, infatti è stata eliminata ad un passo dalla finale. La sua brillante carriera ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 12 maggio 2022)dopo il Covid torna adi fan in giro per l’Italia: ecco dove incontrarla sabato 14 maggionelle ultime settimane purtroppo è stata risultata positiva al Covid ed ha dovuto annullare e posticipare gli incontri. L’ex gieffina a pochi giorni dall’inizio del firma-copie del suo primo libro ha contratto il Covid-19 e non ha avuto ancora modo di riabbracciare i suoi fan. Dopo esser risultata negativa,è tornata quotidianamente al proprio lavoro. L’ex gieffina lo scorso settembre ha varcato la porta rossa della Casa del Grande Fratello Vip ed è stata supportata dai fan fin dal primo giorno. L’ex Miss Italia è riuscita a restare in gioco quasi fino al gran finale, infatti è stata eliminata ad un passo dalla finale. La sua brillante carriera ...

Advertising

361_magazine : - Buona_Lettura_ : ?? #Evento #Presentazione del #libro 'Cintura rosa di sopravvivenza' (Rogiosi Editore @RogiosiEditore) di Manila… - StefaniaCarta13 : @luluixixix Morto di covid Eva Henger or Andrea di Dio come sperava la figlia Mercedes ieri cioè Alessandro di do d… - StefaniaCarta13 : @Iperborea_ @_hatefuleight Lulù salassie Lorenzo a oriso Manila Nazzaro coevmanla Venier famiglia fantastica quelli… - voltoincognito : di fronte a me una uguale a manila nazzaro io boh -