Le azioni del mining crollano mentre il mercato continua a scendere (Di giovedì 12 maggio 2022) Bitcoin è sceso del 13% nelle ultime 24 ore, estendendo una corsa ribassista che ha cancellato quasi il 30% del suo valore negli ultimi sette giorni La massiccia vendita è stata avvertita dalle società minerarie di Bitcoin le cui azioni hanno registrato cali. Il collasso dell'ecosistema di Terra è stato il titolo più importante nel settore delle criptovalute, ma non è l'unica entità cripto ad essere stata colpita dalla flessione del mercato. Il suo token nativo LUNA è crollato perdendo un totale del 98% nelle ultime 24 ore. La relativa moneta stabile, TerraUSD, ha subito un destino simile, arrivando fino a 0,4711$ contro il dollaro. Bitcoin sta andando male di per sé, ma è molto meglio di Ethereum e di molti altri altcoin. L'asset di punta oggi è sceso al di sotto di 28.000$, un minimo che non toccava da dicembre 2020. In particolare, l'ultima ondata ...

