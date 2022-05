Kevin Spacey si prepara al ritorno con il dramma storico 1242 - Gateway To The West (Di giovedì 12 maggio 2022) 1242 - Gateway To The West sarà il primo ruolo importante per Kevin Spacey da quando le accuse di aggressione sessuale sono state mosse contro di lui nel 2017. Kevin Spacey si prepara al ritorno in scena con il dramma storico 1242 - Gateway To The West, che lo vedrà parte di un ricco cast che comprende anche Eric Roberys, Christopher Lambert e Terence Stamp oltre agli esordienti Jeremy Neumark-Jones e Genevieve Florence. Le riprese di 1242 - Gateway To The West prenderanno il via a ottobre in Ungheria e Mongolia. Come svela The Indipendent, il film sarà diretto dal veterano ungherese Peter Soos, che ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 12 maggio 2022)To Thesarà il primo ruolo importante perda quando le accuse di aggressione sessuale sono state mosse contro di lui nel 2017.sialin scena con ilTo The, che lo vedrà parte di un ricco cast che comprende anche Eric Roberys, Christopher Lambert e Terence Stamp oltre agli esordienti Jeremy Neumark-Jones e Genevieve Florence. Le riprese diTo Theprenderanno il via a ottobre in Ungheria e Mongolia. Come svela The Indipendent, il film sarà diretto dal veterano ungherese Peter Soos, che ...

