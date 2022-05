Internazionali BNL d’Italia 2022 | programma e ordine di gioco venerdì 13 maggio con Sinner e Djokovic

(Di giovedì 12 maggio 2022) Ile l’didi13agliBNL, che mandano in scena in particolar modo i quarti di finale del tabellone maschile. Ad aprire le ostilità sul Campo Centrale del Foro Italico saranno però le donne, in particolare Aryna Sabalenka contro Amanda Anisimova. Sarà poi la volta di Jannik, che scalderà il pubblico di Roma sfidando Stefanos Tsitsipas. La sessione diurna sarà chiusa da Ruud, che attende uno tra Nadal e Shapovalov. Novakinvece chiuderà la sessione serale contro Auger-Aliassime. Di seguito ilcompleto. ILDEL TORNEO IL TABELLONE IL MONTEPREMI Ildi ...

Un inizio coi fiocchi, un finale complicato. Ma, alla fine, è arrivato il miglior risultato di Jannik Sinner agli Internazionali BNL d'Italia. Il 20enne altoatesino si mostra ai giornalisti con l'aria serena, dopo la vittoria in due set per 6 - 2, 7 - 6 (8 - 6) su Filip Krajinovic che lo ha promosso ai quarti di finale al Foro Italico.