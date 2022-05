Internazionali BNL d’Italia 2022, fuori Nadal: Shapovalov rimonta e vince in tre set (Di giovedì 12 maggio 2022) Rafael Nadal è stato eliminato agli ottavi di finale degli Internazionali BNL d’Italia 2022. Lo spagnolo, numero 3 del tabellone e numero uno della Race, è stato sconfitto da Denis Shapovalov con il punteggio di 1-6 7-5 6-2 dopo due ore e trentasei minuti di gioco. Un risultato figlio anche delle probabili difficoltà fisiche di Nadal, che nel terzo set è sembrato subire un infortunio la cui gravità e conferma sarà probabilmente nota nelle prossime ore. Una serata a suo modo storica, visto che Nadal dopo aver vinto per dieci volte il torneo del Foro Italico non raggiunge in quarti per la seconda volta in carriera: l’unico precedente è datato 2008, quando furono la vesciche a fermare il maiorchino. IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL TABELLONE IL MONTEPREMI La cronaca – ... Leggi su sportface (Di giovedì 12 maggio 2022) Rafaelè stato eliminato agli ottavi di finale degliBNL. Lo spagnolo, numero 3 del tabellone e numero uno della Race, è stato sconfitto da Deniscon il punteggio di 1-6 7-5 6-2 dopo due ore e trentasei minuti di gioco. Un risultato figlio anche delle probabili difficoltà fisiche di, che nel terzo set è sembrato subire un infortunio la cui gravità e conferma sarà probabilmente nota nelle prossime ore. Una serata a suo modo storica, visto chedopo aver vinto per dieci volte il torneo del Foro Italico non raggiunge in quarti per la seconda volta in carriera: l’unico precedente è datato 2008, quando furono la vesciche a fermare il maiorchino. IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL TABELLONE IL MONTEPREMI La cronaca – ...

