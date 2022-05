Imprese | Federmanager-Ief | insieme per sviluppo sui mercati internazionali

(Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag (Labitalia) - Un impegno comune a collaborare, in modo sinergico, per loe la competitività delleitaliane sui. Questa l'intesa al centro del patto di collaborazione stipulato oggi dae il Forum Italiano dell'Export (Ief). L'accordo siglato dai presidenti di, Stefano Cuzzilla, e di IEF, Lorenzo Zurino, impegna le parti a individuare iniziative congiunte finalizzate a sostenere politiche diper i manager, anche con l'attivazione di percorsi di aggiornamento professionale e di certificazione delle competenze; promuovere attività congiunte destinate a valorizzare la figura dell'Export Manager e del manager per il Commercio Estero; individuare gli strumenti per l'approfondimento e la ...

Nelle scorse settimane si sono già svolte le attività formative in pillole, a cura dei professionisti diAbruzzo e Molise, Enzo Gatta su "Potenziali scenari e opportunità per le"; il fondo interprofessionale, promosso da Confindustria e, leader in Italia per il il direttore generale di Fondirigenti Massimo Sabatini - vogliamo mettere nelle mani delleuno