Guerra Russia-Ucraina, raid aerei su Luhanks. Azovstal ancora sotto attacco, si combatte lungo il fiume a Lugansk: Kiev resiste. Draghi: “Biden chiami Putin, tutti al tavolo di pace” (Di giovedì 12 maggio 2022) La Russia minaccia lo stop del gas alla Finlandia da oggi. Kiev annuncia di aver colpito una nave russa di supporto logistico nel Mar Nero Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 12 maggio 2022) Laminaccia lo stop del gas alla Finlandia da oggi.annuncia di aver colpito una nave russa di supporto logistico nel Mar Nero

Advertising

GiovaQuez : Zelensky: 'Sono sicuro che se l'Ucraina avesse fatto parte della Nato, non ci sarebbe stata la guerra. La Russia ha… - SkyTG24 : Von der Leyen: 'La #Russia è una minaccia all'ordine mondiale' - HuffPostItalia : La Gran Bretagna firma un patto militare con Svezia e Finlandia. 'Se la Russia attacca, entriamo in guerra' - GiampaoloScopa : Medvedev: 'Conflitto Mosca-Nato più facile'. Peskov: 'Russia e Usa cercano di evitarlo, ma pronti a rispondere'. St… - Rosyfree74 : RT @RobesSimon: Sicuramente #Biden e #Stoltenberg sbagliano i conti, dato che la Russia, se messa in pericolo, può radere al suolo facilmen… -