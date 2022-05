Guerra Russia-Ucraina, incassi di Mosca da petrolio aumentati del 50% nei primi mesi del 2022. “Ma il vento sta cambiando” (Di giovedì 12 maggio 2022) Gli introiti realizzati dalla Russia nei primi mesi del 2022 dalla vendita del petrolio sono aumentati del 50% nonostante le sanzioni internazionali, con il Cremlino che ha incassato circa 20 miliardi di dollari al mese dalla vendita giornaliera di circa 8 milioni di barili di petrolio e prodotti collegati. Lo riferisce l’Oil Market Report dell’Agenzia internazionale dell’energia. “Nonostante la crescente pressione internazionale e la produzione calante di petrolio, le esportazioni russe hanno nel complesso resistito“, si legge nel report che evidenzia però come da aprile il vento stia cambiando, in vista della deadline del 15 maggio per lo stop alle transazioni con le società statali russe. “Ora – rileva l’Agenzia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Gli introiti realizzati dallaneideldalla vendita delsonodel 50% nonostante le sanzioni internazionali, con il Cremlino che ha incassato circa 20 miliardi di dollari al mese dalla vendita giornaliera di circa 8 milioni di barili die prodotti collegati. Lo riferisce l’Oil Market Report dell’Agenzia internazionale dell’energia. “Nonostante la crescente pressione internazionale e la produzione calante di, le esportazioni russe hanno nel complesso resistito“, si legge nel report che evidenzia però come da aprile ilstia, in vista della deadline del 15 maggio per lo stop alle transazioni con le società statali russe. “Ora – rileva l’Agenzia ...

Advertising

GiovaQuez : Zelensky: 'Sono sicuro che se l'Ucraina avesse fatto parte della Nato, non ci sarebbe stata la guerra. La Russia ha… - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, Orsini: “Governo Draghi infeudato alla Casa Bianca, Italia si sganci da politiche belliciste” - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La Russia non vuole una guerra in Europa mentre l'Occidente sostiene che la Russia debba essere sconfitta… - ferry670 : La Finlandia sceglie la nato e la russia s'infiamma , prevedo una lunga guerra e con tanti funghi nel bosco - RSInews : 'Finlandia nella NATO? Minaccia per la Russia' - Il Cremlino: 'L'espansione del blocco militare non renderà l'Europ… -