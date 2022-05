(Di giovedì 12 maggio 2022) Un'altra umiliazione per la Russia. L'esercito diha perso circa 50 veicoli e un migliaio di uomini per cercare di attraversare ilSiverskyi Donets, che scorre da ovest a est...

Advertising

alex_orlowski : Una delle ragioni della disfatta russa è la Dedovscina (nonnismo) vi spiego come con l'ingresso dei criminali russi… - paraponzipo18 : Disfatta russa sul fiume Donec, Ucraina distrugge il ponte e Putin perde un intero battaglione - fabrizio19651 : Disfatta russa sul fiume Donec | Ucraina distrugge il ponte e Putin perde un intero battaglione. #????????????… - DoadyG : Disfatta russa sul fiume Donec, Ucraina distrugge il ponte e Putin perde un intero battaglione… - lorenzo10469500 : RT @lorenzo10469500: Disfatta russa sul fiume Donec, Ucraina distrugge il ponte e Putin perde un intero battaglione -

ilmessaggero.it

sul fiume Donec, cosa è successo Sembra che i comandanti russi stessero cercando di circondare Lysychansk, e la sua città gemella di Severodonetsk. Ma hanno visto l'attacco ...... diventano tròpo della. Se le stime fornite dagli ucraini sono accurate, i russi avrebbero ... a fronte di 155 carri persi dagli ucraini, l'offensivaha perso finora 643 carri armati (di ... Disfatta russa sul fiume Donec, Ucraina distrugge il ponte e Putin perde un intero battaglione Se oggi è presto per trarre conclusioni circa la fine dell’èra del carro armato, è tuttavia possibile sottolineare l’errore russo, derivato da un eccesso di fiducia nelle proprie truppe corazzate e ne ...Un'altra umiliazione per la Russia. L'esercito di Putin ha perso circa 50 veicoli e un migliaio di uomini per cercare di attraversare il fiume Siverskyi Donets, che scorre da ovest a ...