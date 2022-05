Contro le truffe la Polizia di Fiumicino “istruisce” gli ospiti dei centri anziani (Di giovedì 12 maggio 2022) Fiumicino – Nell’ambito della campagna promossa dalla Questura di Roma Contro le truffe nei confronti delle persone anziane, si è svolto, a Fiumicino, un inContro tra gli agenti della Polizia di Stato del locale Commissariato ed i frequentatori del Centro anziani “C. Catalani”, volto a sensibilizzare questi ultimi ad avere comportamenti volti a contrastare le truffe nei loro confronti. Nella circostanza, sono stati distribuiti depliant illustrativi e affisse locandine riportanti consigli e suggerimenti, soprattutto per le persone di una certa età, per evitare di incorrere in truffe. Monito per tutti, in caso di necessità è stato quello di rivolgersi all’1 1 2, numero di emergenza unico europeo, e richiedere l’intervento delle Forze ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 12 maggio 2022)– Nell’ambito della campagna promossa dalla Questura di Romalenei confronti delle persone anziane, si è svolto, a, un intra gli agenti delladi Stato del locale Commissariato ed i frequentatori del Centro“C. Catalani”, volto a sensibilizzare questi ultimi ad avere comportamenti volti a contrastare lenei loro confronti. Nella circostanza, sono stati distribuiti depliant illustrativi e affisse locandine riportanti consigli e suggerimenti, soprattutto per le persone di una certa età, per evitare di incorrere in. Monito per tutti, in caso di necessità è stato quello di rivolgersi all’1 1 2, numero di emergenza unico europeo, e richiedere l’intervento delle Forze ...

Advertising

pasqualedicarl1 : RT @OrtigiaP: M. T.Greene CONTRO #Biden No al finanziamento di 40 miliardi per armi all'Ucraina 'No al finanziamento per il regime change e… - LauraGi63815697 : RT @OrtigiaP: M. T.Greene CONTRO #Biden No al finanziamento di 40 miliardi per armi all'Ucraina 'No al finanziamento per il regime change e… - Maldido2 : @Nicolet84520681 La guerra fra poveri, bellissimo dove sono riusciti a portarci. Nessuno che si incazza contro evas… - maryfagi : RT @OrtigiaP: M. T.Greene CONTRO #Biden No al finanziamento di 40 miliardi per armi all'Ucraina 'No al finanziamento per il regime change e… - Akito170389 : RT @OrtigiaP: M. T.Greene CONTRO #Biden No al finanziamento di 40 miliardi per armi all'Ucraina 'No al finanziamento per il regime change e… -