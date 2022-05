Basket playoff Serie A1 | ecco calendario e date | si comincia il 15 maggio

(Di giovedì 12 maggio 2022) Un mese di fuoco. La stagione dellaA1 di2021/2022 entra nel vivo: con l’inizio deila corsa al trono d’Italia. La Lega ha diramato leed ildei: sidomenica 15 e lunedì 16con la disputa di gara 1 dei quarti di finale (al meglio delle 5 gare) per proseguire poi con gara 2 martedì 17 e mercoledì 18. Gara 3 si disputerà giovedì 19 e venerdì 20 con eventuale gara 4 sabato 21 e domenica 22 e gara 5 , se necessario, lunedì 23 e martedì 24. Le prime due partite si disputeranno sul campo delle squadre meglio classificate durante la stagione regolare, proseguendo poi sul campo delle peggio classificate per gara 3 ed ...

Advertising

fisco24_info : Playoff NBA, Milwaukee supera di nuovo Boston: Prova di carattere, Memphis travolge Golden State - news_ravenna : Basket, la serie dei playoff prosegue a Torino: OraSì Ravenna pronta alla gara 3 - glooit : Basket: playoff NBA, Milwaukee supera di nuovo Boston leggi su Gloo - ilpodsport : #Basket Memphis Grizzlies, per Ja Morant trauma al ginocchio: playoff a rischio #ilpodsport - ilpodsport : #Basket Playoff Nba: Miami e Phoenix volano sul 3-2 #ilpodsport -

Terminata la regular season è ora diper ilitaliano. I campioni d'Italia in carica della Virtus saranno impegnati contro Pesaro, Milano invece al primo turno giocherà contro Reggio Emilia, Brescia contro Sassari e Venezia ...NBA, TUTTI I RISULTATI DEI4' di lettura 12/05/2022 - Al PalaMedi di Porto Recanati va in scena gara-2 del primo turno dei playoff promozione del campionato di Serie C Silver Umbria-Marche, fra l’Attila Junior Basket e l’Ascoli ...Trainata dai 40 punti di Giannis Antetokounmpo, Milwaukee ha vinto sul campo di Boston (110-107), ed ora intravede la finale della Eastern Conference, mentre Memphis ha strapazzato Golden State (134-9 ...