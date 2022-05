ATP Roma 2022, Rafa Nadal conferma il problema al piede sinistro, Roland Garros a rischio? (Di giovedì 12 maggio 2022) Rafa Nadal ha appena incassato la terza sconfitta del suo 2022 agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia. Il tennista maiorchino ha perso in tre set da Denis Shapovalov, ma dalla metà della terza frazione ha avuto un netto calo fisico, non riuscendo a caricare i colpi e a servire come suo solito. Il sospetto era venuto già in campo, ma dopo la stretta di mano al giudice di sedia è arrivata la conferma: per lui si tratta dell’annoso problema al piede sinistro. Come confermato da Giorgio Spalluto sul suo profilo Twitter, Nadal non ha voluto nascondere le sue condizioni in conferenza stampa, rivelando di aver avvertito un problema alla pianta del piede che non gli permetteva di poggiarlo al ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022)ha appena incassato la terza sconfitta del suoagli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia. Il tennista maiorchino ha perso in tre set da Denis Shapovalov, ma dalla metà della terza frazione ha avuto un netto calo fisico, non riuscendo a caricare i colpi e a servire come suo solito. Il sospetto era venuto già in campo, ma dopo la stretta di mano al giudice di sedia è arrivata la: per lui si tratta dell’annosoal. Cometo da Giorgio Spalluto sul suo profilo Twitter,non ha voluto nascondere le sue condizioni in conferenza stampa, rivelando di aver avvertito unalla pianta delche non gli permetteva di poggiarlo al ...

