Anticipazioni Una Vita, la puntata di oggi 12 Maggio (Di giovedì 12 maggio 2022) Anticipazioni Una Vita. La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato a Madrid. Anticipazioni Una Vita: la puntata di oggi 11 Maggio Genoveva indaga sugli incubi di Natalia e cerca di capire perché la ragazza nominava Marcos nel delirio. Miguel mente a Marcos per farlo uscire di casa e tentare il furto, ma l’uomo torna all’improvviso e… Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di giovedì 12 maggio 2022)Una. La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato a Madrid.Una: ladi11Genoveva indaga sugli incubi di Natalia e cerca di capire perché la ragazza nominava Marcos nel delirio. Miguel mente a Marcos per farlo uscire di casa e tentare il furto, ma l’uomo torna all’improvviso e… Segui ZON.IT su Google News.

Advertising

zazoomblog : Una Vita anticipazioni: Genoveva indaga su quello che è successo - #anticipazioni: #Genoveva #indaga - infoitcultura : Brave and Beautiful 12 maggio 2022 Anticipazioni: Cesur è una furia cieca! - Daianawriter : La mente indaga, scava per dare risposte a domande che forse una risposta non c’è l’hanno mai avuta… -Anticipazioni #book #scrittori - infoitcultura : Una vita, le anticipazioni dell'11 maggio -