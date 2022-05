Alex Belli e Delia Duran | confessioni piccanti a Le Iene

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 12 maggio 2022) I due ex gieffini protagonisti di alcune rivelazioni hot a Lesenza freni Nella puntata de Leandata in onda ieri serasono stati due degli ospiti più attesi. I due ex gieffini infatti hanno preso parte ad una intervista decisamente piccante, in cui la coppia insieme ad altri volti noti come Juliana Moreira e Stoppa ma anche Iva Zanicchi e il marito si sono concessi a domande dall’alto tasso di eros. A porre le domande la iena Stefano Corti, che ha confermato il successo del format ponendo domande particolarmente sensuali a dei nuovi vip dopo l’ultimo appuntamento di settimana scorsa. La iena è partita subito forte, chiedendo alle quattro coppie vip l’ultima ...