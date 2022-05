Ultime Notizie – Ucraina, da Camera Usa via libera ad aiuti per 40 miliardi (Di mercoledì 11 maggio 2022) Via libera della Camera dei Rappresentanti Usa, con 368 voti a favore e 57 contrari, a un pacchetto da 39,8 miliardi di dollari di aiuti militari, economici e umanitari per l’Ucraina. Comprende sei miliardi di dollari per l’assistenza alla sicurezza e 900 milioni per il sostegno ai rifugiati. A votare ‘no’ sono stati 57 deputati repubblicani. “Il popolo ucraino sta combattendo la battaglia per la sua democrazia e – ha detto la speaker Nancy Pelosi – anche per la nostra”. La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha parlato di un “passo fondamentale” con un “messaggio chiaro, bipartisan all’Ucraina, alla Russia e al mondo”, ovvero “gli Stati Uniti sono con gli ucraini che difendono la loro democrazia dall’aggressione russa”. “Finora – ha aggiunto – la nostra ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 11 maggio 2022) Viadelladei Rappresentanti Usa, con 368 voti a favore e 57 contrari, a un pacchetto da 39,8di dollari dimilitari, economici e umanitari per l’. Comprende seidi dollari per l’assistenza alla sicurezza e 900 milioni per il sostegno ai rifugiati. A votare ‘no’ sono stati 57 deputati repubblicani. “Il popolo ucraino sta combattendo la battaglia per la sua democrazia e – ha detto la speaker Nancy Pelosi – anche per la nostra”. La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha parlato di un “passo fondamentale” con un “messaggio chiaro, bipartisan all’, alla Russia e al mondo”, ovvero “gli Stati Uniti sono con gli ucraini che difendono la loro democrazia dall’aggressione russa”. “Finora – ha aggiunto – la nostra ...

Advertising

sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Sono 56.015 i nuovi casi e 158 vittime nelle ultime 24 ore. Tasso di positività al 15%, giù i ricoveri… - sole24ore : ?? #Kim scrive a #Putin, «solidarietà per la causa di Mosca»: - sabrinatehilim : RT @Paolo__Ferrara: Ecco ‘La mia settimana a 5 stelle’ con le ultime notizie. Altri sette giorni di informazioni. Aiutatemi a condividerle… - ilFattoMolfetta : EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO, PREVISTA ANCHE LA CREAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA SOTTERRANE ATTO DI RECUPERO -