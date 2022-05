Ultime Notizie Roma del 11-05-2022 ore 16:10 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Milano Ferrigno nuovamente il conflitto in Ucraina in apertura ieri sera il premier Mario Draghi ha incontrato a Washington il presidente statunitense Joe biden e loro incontro nello studio Ovale hanno sottolineato il impegna a perseguire la pace a ferma la casa bianca americana intanto ha provato a stragrande maggioranza è il nuovo pacchetto di aiuti da 40 miliardi la mosca il ministro degli Esteri Russo serghei lo avrò sapere che il cremino non vuole una guerra in Europa Io sto tu sei russi di avere sparato su un istituto per bambini con disabilità nella regione di lugansk il presidente russo Vladimir Putin e si è congratulato con il capo della Repubblica Popolare di Donetsk per la festa nazionale della Repubblica di oggi dicendo in un telegramma pubblicato sul sito del Cremlino di essere ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 11 maggio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Milano Ferrigno nuovamente il conflitto in Ucraina in apertura ieri sera il premier Mario Draghi ha incontrato a Washington il presidente statunitense Joe biden e loro incontro nello studio Ovale hanno sottolineato il impegna a perseguire la pace a ferma la casa bianca americana intanto ha provato a stragrande maggioranza è il nuovo pacchetto di aiuti da 40 miliardi la mosca il ministro degli Esteri Russo serghei lo avrò sapere che il cremino non vuole una guerra in Europa Io sto tu sei russi di avere sparato su un istituto per bambini con disabilità nella regione di lugansk il presidente russo Vladimir Putin e si è congratulato con il capo della Repubblica Popolare di Donetsk per la festa nazionale della Repubblica di oggi dicendo in un telegramma pubblicato sul sito del Cremlino di essere ...

