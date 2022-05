Uccide la compagna e la seppellisce in giardino, ma viene colpito da un infarto (Di mercoledì 11 maggio 2022) Uccisa dal compagno che, mentre la stava seppellendo nel suo giardino, è stato colpito da un attacco di cuore ed è morto. E' l'orrore consumato a Trenton in Carolina del Sud, dove Joseph McKinnon, 60 ... Leggi su leggo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Uccisa dal compagno che, mentre la stava seppellendo nel suo, è statoda un attacco di cuore ed è morto. E' l'orrore consumato a Trenton in Carolina del Sud, dove Joseph McKinnon, 60 ...

