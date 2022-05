Sostenibilità: parte 'Comete civiche' per valorizzare buone pratiche (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. - (Adnkronos) - Da oggi fino al 18 giugno Prioritalia e Quinto Ampliamento selezionano le 'Comete civiche', buone pratiche di civismo in ambito ambientale, sociale e culturale che si distinguono per i benefici che apportano alle comunità, esempi da raccogliere, studiare, promuovere e far replicare. Questo l'obiettivo di 'Comete civiche – Look up', il progetto nato in occasione del quinto anno di vita di Prioritalia (la Fondazione di Cida e Manageritalia) in collaborazione con l'associazione Il Quinto Ampliamento, incentrato su una 'call for practices' che si rivolge a imprese, imprese sociali, B-Corp ed enti del terzo settore. “Con questo progetto intendiamo valorizzare il civismo quale principio guida – afferma Marcella Mallen, presidente Prioritalia - ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. - (Adnkronos) - Da oggi fino al 18 giugno Prioritalia e Quinto Ampliamento selezionano le '',di civismo in ambito ambientale, sociale e culturale che si distinguono per i benefici che apportano alle comunità, esempi da raccogliere, studiare, promuovere e far replicare. Questo l'obiettivo di '– Look up', il progetto nato in occasione del quinto anno di vita di Prioritalia (la Fondazione di Cida e Manageritalia) in collaborazione con l'associazione Il Quinto Ampliamento, incentrato su una 'call for practices' che si rivolge a imprese, imprese sociali, B-Corp ed enti del terzo settore. “Con questo progetto intendiamoil civismo quale principio guida – afferma Marcella Mallen, presidente Prioritalia - ...

Advertising

LavoroNewsfeed : RT @MEFOP: Nell’articolo @motroni_a stila un primo bilancio sull’applicazione del Regolamento UE #SFDR da parte dei #fondipensione #inves… - MEFOP : Nell’articolo @motroni_a stila un primo bilancio sull’applicazione del Regolamento UE #SFDR da parte dei… - LifeHerotile : RT @Laterizio: Una corretta #valutazione della #sostenibilitàambientale degli #edifici non prescinde da: #LCA #LifeCycleAssessment univoca;… - Laterizio : Una corretta #valutazione della #sostenibilitàambientale degli #edifici non prescinde da: #LCA #LifeCycleAssessment… - BernardShakey11 : RT @AWorld_ActNow: ?? Parte oggi la sfida che @TIM_Official ha lanciato ai suoi utenti per essere più sostenibili. ?? L’obiettivo del gioco… -

Range Rover Sport, il grande Suv dinamico di lusso ... le più desiderabili al mondo, fondendo senza sforzo nuovi livelli di sostenibilità con le qualità ...a 113 km (nella normale guida giornaliera viene stimata in 88 km) sufficiente per la maggior parte ... AMICORTI FILM FESTIVAL 4 - Dal 10 al 18 giugno a Peveragno ... per puntare i riflettori su cinema, cultura, sostenibilità, nuove generazioni e temi sociali. Con ... saranno valutati da una giuria d'eccellenza nelle diverse categorie, di cui faranno parte, tra gli ... Il Sole 24 ORE ... le più desiderabili al mondo, fondendo senza sforzo nuovi livelli dicon le qualità ...a 113 km (nella normale guida giornaliera viene stimata in 88 km) sufficiente per la maggior...... per puntare i riflettori su cinema, cultura,, nuove generazioni e temi sociali. Con ... saranno valutati da una giuria d'eccellenza nelle diverse categorie, di cui faranno, tra gli ... Fondi pensione al test di sostenibilità degli investimenti