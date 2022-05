Ritrovarsi a Roma: Sinner, derby con Fognini (Di mercoledì 11 maggio 2022) Novak Djokovic, 34 anni: il numero 1 a Roma ha già vinto cinque volte in carriera di Paolo Grilli La terra di Roma è rosso speranza. Jannik Sinner dimentica la brusca uscita di scena di Madrid e all'... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Novak Djokovic, 34 anni: il numero 1 aha già vinto cinque volte in carriera di Paolo Grilli La terra diè rosso speranza. Jannikdimentica la brusca uscita di scena di Madrid e all'...

Ritrovarsi a Roma: Sinner, derby con Fognini A Roma ha già vinto cinque volte, data anche l'assenza di Alcaraz che lo ha battuto a Madrid ha tutto per puntare al sesto trionfo. Fuori un buon Luca Nardi, 19 anni, ad opera del numero 9 del ...