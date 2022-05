Mercato San Severino, fondi per il restauro della Chiesa di San Clemente (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMercato San Severino (Sa) – È stato assegnato un contributo da 84.000 € per il restauro della Chiesa di San Clemente, situata nella frazione di Oscato nel comune di Mercato San Severino. La buona notizia è stata comunicata con una lettera della conferenza episcopale italiana a firma del cardinale Bassetti. ”Siamo felici che sia stata accolta la richiesta di finanziamento rispetto alla quale tanto si è spesa la stessa Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno attraverso le sollecitazioni di don Raffaele e, per la piccola parte che ci ha visti a sostegno della richiesta, le interlocuzioni avute con le autorità ecclesiali dalla nostra Amministrazione – ha dichiarato il sindaco Antonio Somma – Nel ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSan(Sa) – È stato assegnato un contributo da 84.000 € per ildi San, situata nella frazione di Oscato nel comune diSan. La buona notizia è stata comunicata con una letteraconferenza episcopale italiana a firma del cardinale Bassetti. ”Siamo felici che sia stata accolta la richiesta di finanziamento rispetto alla quale tanto si è spesa la stessa Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno attraverso le sollecitazioni di don Raffaele e, per la piccola parte che ci ha visti a sostegnorichiesta, le interlocuzioni avute con le autorità ecclesiali dalla nostra Amministrazione – ha dichiarato il sindaco Antonio Somma – Nel ...

