(Di mercoledì 11 maggio 2022)in crisi il token Terra ha toccato livelli minimi che hanno iniziato a far preoccupare i propri investitori. Lacosiddetta, che dovrebbe essere ancorata al tasso del dollaro, ...

Questo è il caso di Terra, che è supportato dal criptoasset sviluppato dalla Luna Foundation Guard, organizzazione che afferma di voler "promuovere un'economia decentralizzata". Tuttavia, questo ... Luna, il naufragio della criptovaluta "stabile": -53% in 24 ore Ancorata al tasso del dollaro, la criptovaluta Terra, sviluppata dalla Luna Foundation Guard, ha toccato livelli minimi che preoccupano gli investitori.