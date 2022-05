LIVE Sinner-Fognini 6-2 2-4, ATP Roma 2022 in DIRETTA: ancora break di vantaggio per il ligure (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Primo ace del match piazzato da Fognini. 4-2 break Fognini!! ROVESCIO PAZZESCO IN LUNGOLINEA!! Rimane fermo Sinner! Adesso la partita si è accesa. 40-A Muove molto bene il gioco Fognini con il dritto e si procura un’altra palla break. 40-40 Soluzione stupenda trovata da Sinner con la palla corta ad incrociare. 40-A Si allunga lo scambio, cambia ritmo Fognini e Sinner sbaglia con il rovescio: altra palla break. 40-40 Doppio fallo commesso anche da Sinner. 40-30 Servizio al centro e dritto vincente ad incrociare. 30-30 Smorzata di Sinner che rimane lunga, ma poi copre bene a rete. 15-30 Serve bene in questa ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Primo ace del match piazzato da. 4-2!! ROVESCIO PAZZESCO IN LUNGOLINEA!! Rimane fermo! Adesso la partita si è accesa. 40-A Muove molto bene il giococon il dritto e si procura un’altra palla. 40-40 Soluzione stupenda trovata dacon la palla corta ad incrociare. 40-A Si allunga lo scambio, cambia ritmosbaglia con il rovescio: altra palla. 40-40 Doppio fallo commesso anche da. 40-30 Servizio al centro e dritto vincente ad incrociare. 30-30 Smorzata diche rimane lunga, ma poi copre bene a rete. 15-30 Serve bene in questa ...

