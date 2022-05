LIVE Juve-Inter 2-4 | doppietta di Perisic in apertura del primo supplementare!

Advertising

juventusfc : Al via la conferenza stampa di vigilia di #JuveInter, finale di #CoppaItaliaFrecciarossa ?????? LIVE su @JuventusTV ??… - juventusfc : ??LIVE?? Verso #JuveInter, l'allenamento della vigilia ????? ?? - juventusfc : Entrate con noi ?? #JuveVenezia è LIVE su @DAZN_IT alle 12:30 ?? - gilnar76 : Notizie Serie A LIVE: Juve e Inter day ai supplementari, proteste per il rigore #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… -

Il fischio di inizio di- Inter è fissato per le 21. La partita sarà vibile in esclusiva e in chiaro su Canale 5 e instreaming su Sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. Dalle ore 19.45 ...Il fischio di inizio di- Inter è fissato per le 21. La partita sarà vibile in esclusiva e in chiaro su Canale 5 e instreaming su Sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. Dalle ore 19.45 ...Poker nerazzurro, adesso è durissima per la Juventus. 101' - Sono saltati tutti gli schemi, la Juventus deve tentare il tutto per tutto per conquistarsi almeno i calci di rigore. Squadre stanche e ...Il fischio di inizio di Juve-Inter è fissato per le 21. La partita sarà vibile in esclusiva e in chiaro su Canale 5 e in live streaming su Sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. Dalle ore 19.45 ...