L'Italia assume il comando delle forze Nato in Iraq (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il generale Giovanni Iannucci sostituisce il danese Michael Lollesgaard. Per l'Italia un riconscimento dell'impegno costante a supporto delle forze di Baghdad Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il generale Giovanni Iannucci sostituisce il danese Michael Lollesgaard. Per l'un riconscimento dell'impegno costante a supportodi Baghdad

Advertising

cittadiariano : Ferrovie assume diplomati e laureati in Italia - Lorenza_Morello : @gaiaitaliacom @inaltre_parole @stefaniacatallo @BeatriceCurci @radiogaiaitalia @radioromait Per le altre in Italia c’è chi assume… - isNews_it : <strong>Ferrovie assume diplomati e laureati in Italia</strong> - isNews_it : <strong>Ferrovie assume diplomati e laureati in Italia</strong> - andrea_solimeo : @deliux9 @PIEMME979 Vabbè una ditta che assume un dipendente ma in realtà lo fa lavorare come autonomo facendoli ap… -