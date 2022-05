Leao re dei dribbling, in Europa solo un giocatore ha fatto meglio (Di mercoledì 11 maggio 2022) Rafael Leao è il secondo calciatore per dribbling riusciti nei primi cinque campionati europei, solo Saint Maximin ha fatto meglio Rafael Leao è tra i giocatori del Milan più in forma, nel 2022 solo Saint Maximin del Newcastle ha fatto meglio. 57 – In 2022 only Allan Saint-Maximin (65) has more dribbles completed than Rafael Leão (57) in the Big-5 European leagues. Funambulist. pic.twitter.com/xnm73hLMKk— OptaPaolo ? (@OptaPaolo) May 10, 2022 Secondo Opta nel 2022 solo l’ala del club inglese vanta più dribbling riusciti (65) di Leão (57) nei maggiori 5 campionati europei. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Rafaelè il secondo calciatore perriusciti nei primi cinque campionati europei,Saint Maximin haRafaelè tra i giocatori del Milan più in forma, nel 2022Saint Maximin del Newcastle ha. 57 – In 2022 only Allan Saint-Maximin (65) has more dribbles completed than Rafael Leão (57) in the Big-5 European leagues. Funambulist. pic.twitter.com/xnm73hLMKk— OptaPaolo ? (@OptaPaolo) May 10, 2022 Secondo Opta nel 2022l’ala del club inglese vanta piùriusciti (65) di Leão (57) nei maggiori 5 campionati europei. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

AntoVitiello : Lo strapotere fisico di @RafaeLeao7 ????? Oltre a essere il miglior marcatore del #Milan in questa Serie A (10 gol)… - EnricoTurcato : Doppietta di Sandro #Tonali, ma il 90% dei due gol è di un mostruoso Rafael #Leao. Due assist che seguono due azion… - CalcioNews24 : Leao re dei dribbling, in Europa solo un giocatore ha fatto meglio - RadioRossonera : ??FLASH N3WS - Le principali notizie di oggi! #Leao parla dei suoi idoli, chi sono? #Investcorp torna in vantaggio… - Spina14_acm : @Eliaaxl99 @musagete10 @acmilan Questa cosa dei velocisti che non possono giocare insieme non l’ho mai capita ahah… -