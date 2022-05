L'annuncio di Nibali: "E' il mio ultimo Giro. Mi ritiro" (Di mercoledì 11 maggio 2022) AGI - "Sono qui per annunciare che questo sara' il mio ultimo Giro d'Italia e a fine stagione lascerò il professionismo. Ho continuato, anche ora, a dare il massimo. Ho aspettato questa tappa perché è qui dove è iniziato tutto. Sono andato via di casa che avevo 15 anni e ho dato tanto al ciclismo. Ora è arrivato il momento di restituire quello che ho tolto alla mia famiglia". Così Vincenzo Nibali, ospite a "Processo alla tappa" su Rai Due al termine della quinta tappa del Giro2022 nella sua Messina, annuncia il ritiro a fine stagione dopo una vita in sella. Leggi su agi (Di mercoledì 11 maggio 2022) AGI - "Sono qui per annunciare che questo sara' il miod'Italia e a fine stagione lascerò il professionismo. Ho continuato, anche ora, a dare il massimo. Ho aspettato questa tappa perché è qui dove è iniziato tutto. Sono andato via di casa che avevo 15 anni e ho dato tanto al ciclismo. Ora è arrivato il momento di restituire quello che ho tolto alla mia famiglia". Così Vincenzo, ospite a "Processo alla tappa" su Rai Due al termine della quinta tappa del2022 nella sua Messina, annuncia ila fine stagione dopo una vita in sella.

