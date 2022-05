Kiev chiude il rubinetto del gas russo verso l’Europa. Ecco perché (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag – Stop ai flussi di gas russo verso l’Europa attraverso uno dei due punti di ingresso chiave in Ucraina da oggi mercoledì 11 maggio, “poiché le forze di occupazione interrompono le operazioni“. A dare l’annuncio il gestore statale della rete di gas naturale ucraino Gtsou, secondo quanto riporta Bloomberg. Una decisione clamorosa che suona come una pressione da parte dell’Ucraina, armata da Ue e Nato, nei confronti dell’Europa. Sarebbe fin troppo ingenuo non pensare che la chiusura dei rubinetti non sia un invito – chiamiamolo così – nei confronti di Bruxelles di sanzionare il gas russo. Anche perché, senza gas l’Ue finisce in ginocchio. Kiev chiude uno dei due rubinetti del gas russo per ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag – Stop ai flussi di gasattrauno dei due punti di ingresso chiave in Ucraina da oggi mercoledì 11 maggio, “poiché le forze di occupazione interrompono le operazioni“. A dare l’annuncio il gestore statale della rete di gas naturale ucraino Gtsou, secondo quanto riporta Bloomberg. Una decisione clamorosa che suona come una pressione da parte dell’Ucraina, armata da Ue e Nato, nei confronti del. Sarebbe fin troppo ingenuo non pensare che la chiusura dei rubinetti non sia un invito – chiamiamolo così – nei confronti di Bruxelles di sanzionare il gas. Anche, senza gas l’Ue finisce in ginocchio.uno dei due rubinetti del gasper ...

