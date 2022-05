Juve - Inter | Inzaghi si gioca in casa il triplete

Advertising

juventusfc : Tuffo nel passato con 5?? moments: #JuveInter in Coppa Italia Buona lettura ?? - juventusfc : Al via la conferenza stampa di vigilia di #JuveInter, finale di #CoppaItaliaFrecciarossa ?????? LIVE su @JuventusTV ??… - Gazzetta_it : Zhang invita all'Olimpico 300 dipendenti. E va in ritiro con l'Inter #coppaitalia - PianetaMilan : #Primapagina @CorSport: '#JuventusInter, senza rete' - #CoppaItalia #CoppaItaliaFrecciarossa #JuveInter @juventusfc… - Laskarhttps : @idextratime juve inter final? -

... primo trofeo stagionale dell'Se vincere è l'unica cosa che conta in bianconero, secondo ... Lapuò però scongiurare tempeste nell'anima andandosi a prendere stasera una Coppa Italia diventata,...Commenta per primo A margine dell'evento Frecciarossa, organizzato in occasione della finale di Coppa Italia, l'ex capitano della Roma, Francesco Totti, ha espresso la propria opinione sue Juventus. 'Domani mi aspetto una partita bellissima, si affrontano due grandi squadre e speriamo sarà una gara divertente. Non c'è una favorita, sono due grandi squadre, una gara secca e può ...Allo stadio Olimpico di Roma, Juventus e Inter si ritrovano per una partita che vale un trofeo e per Massimiliano Allegri anche la possibilità di ottenere la prima vittoria stagionale su Simone Inzagh ...Domani bianconeri e nerazzurri scenderanno in campo, a Roma, per la finale di Coppa Italia, nel quarto derby d'Italia stagionale. Allegri: 'Coppa Italia la torta della nostra stagione'. . Prospettive ...