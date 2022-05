Ischia | rimessa abusiva barche | sequestrata area 1 500 mq

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Napoli, 11 mag. (Adnkronos) - Unain un'catalogata come vigneto. E' quanto scoperto dai Carabinieri forestali di Casamicciola Terme nel comune di Forio, sull'isola d'. Le indagini hanno permesso di accertare che nell'di 1.500 metri quadrati, che al catasto risultava essere un vigneto, veniva svolta l'attività di lavorazione e cantieristica navale. Il proprietario, un 42enne del posto, dovrà rispondere di gestione illecita dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti dall'attività, di scarico illecito delle acque reflue e di abusivismo edilizio visto che l'era completamente cementata e fungeva da. I Carabinieri hanno così sequestrato l'interacon all'interno i rifiuti stoccati nel piazzale e ...

