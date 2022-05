Internazionali BNL d’Italia 2022, Fognini: “Ho dato tutto. Sinner è maturo ed è il futuro” (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Le sensazioni sono molto buone, devo essere sincero. Il livello c’è e ne ho avuto la prova. Sono però molto arrabbiato perché ho regalato una partita, dispiace ma vado via a testa alta perché ho dato tutto. Il rovescio fuori di poco nell’1-1 del terzo brucia. Non ho nient’altro da dire. La decisione la prenderò a fine anno, fino a fine stagione tiro e poi deciderò il da farsi. All’inizio ho avuto più chance ma c’è l’avversario che ha 20 anni, è più giovane di me e devo dare i meriti anche a lui. Sono arrabbiato, ma felice perché ho quasi 35 anni. Alla fine poi ha sempre ragione chi vince, ma capisco che posso ancora giocare a questi livelli ed è positivo. Finché sarò arrabbiato per una sconfitta sarà un bene. Alcaraz? Lui è sopra tutti quanti, ma Sinner è maturo. Loro due saranno il futuro del ... Leggi su sportface (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Le sensazioni sono molto buone, devo essere sincero. Il livello c’è e ne ho avuto la prova. Sono però molto arrabbiato perché ho regalato una partita, dispiace ma vado via a testa alta perché ho. Il rovescio fuori di poco nell’1-1 del terzo brucia. Non ho nient’altro da dire. La decisione la prenderò a fine anno, fino a fine stagione tiro e poi deciderò il da farsi. All’inizio ho avuto più chance ma c’è l’avversario che ha 20 anni, è più giovane di me e devo dare i meriti anche a lui. Sono arrabbiato, ma felice perché ho quasi 35 anni. Alla fine poi ha sempre ragione chi vince, ma capisco che posso ancora giocare a questi livelli ed è positivo. Finché sarò arrabbiato per una sconfitta sarà un bene. Alcaraz? Lui è sopra tutti quanti, ma. Loro due saranno ildel ...

