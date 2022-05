I 5 migliori libri per riscoprire la storia della Ferrari (Di mercoledì 11 maggio 2022) I migliori libri sulla Ferrari permettono di riscoprire una delle storie più belle, appassionati e avvincenti tra tutte quelle che riguardino una casa automobilistica. Una vicenda fatta di amore per le corse, di passione per la meccanica, di genialità italiana e di ambizione. Un'ambizione che aveva un nome e un cognome, quello di Enzo Ferrari. «Un giorno io non ci sarò più. Spero che le rosse vetture che portano il mio nome continueranno ad esserci anche dopo di me ed a farsi onore su tutti i circuiti del mondo», disse una volta il Drake, coniando una delle sue tante frasi celebri e oggi possiamo dire che il suo auspicio si sia verificato. LEGGI ANCHE: Il volante della Ferrari F1 di Leclerc e Sainz può essere tuoLa sua progettazione ha richiesto oltre 1.200 ore di ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 11 maggio 2022) Isullapermettono diuna delle storie più belle, appassionati e avvincenti tra tutte quelle che riguardino una casa automobilistica. Una vicenda fatta di amore per le corse, di passione per la meccanica, di genialità italiana e di ambizione. Un'ambizione che aveva un nome e un cognome, quello di Enzo. «Un giorno io non ci sarò più. Spero che le rosse vetture che portano il mio nome continueranno ad esserci anche dopo di me ed a farsi onore su tutti i circuiti del mondo», disse una volta il Drake, coniando una delle sue tante frasi celebri e oggi possiamo dire che il suo auspicio si sia verificato. LEGGI ANCHE: Il volanteF1 di Leclerc e Sainz può essere tuoLa sua progettazione ha richiesto oltre 1.200 ore di ...

Advertising

MariuzzoAndrea : RT @meltingmax: @MariuzzoAndrea Uno dei migliori. Rileggersi questo per comprendere il pericolo costituito da Trump ed Elon Musk. https:/… - meltingmax : @MariuzzoAndrea Uno dei migliori. Rileggersi questo per comprendere il pericolo costituito da Trump ed Elon Musk. - sandrobah : @CValymas @scoutfinche Sulla qualità della serie come realizzazione non discuto, una delle migliori se non la migli… - ivan_avv : @giomacone @IlariaBifarini Grazie per la precisazione. Ritenevo fosse una nota economista (cmq scrive libri stupend… - CalzettiMariucc : Quali sono gli aspetti che l'interval training contribuisce a migliorare per ottenere le migliori prestazioni? Scop… -