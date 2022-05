Eva Henger, l'incontro commvente col marito dopo l?incidente: «E' come il primo bacio» FOTO (Di mercoledì 11 maggio 2022) Coppia ricongiunta. Eva Henger e il marito Massimiliano Caroletti sono di nuovo insieme. dopo il grave incidente in auto in Ungheria, i due si sono ritrovati a Roma, dove lui è accorso a... Leggi su leggo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Coppia ricongiunta. Evae ilMassimiliano Caroletti sono di nuovo insieme.il grave incidente in auto in Ungheria, i due si sono ritrovati a Roma, dove lui è accorso a...

