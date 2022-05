Draghi a Biden | Putin ha fallito | Ue e Italia chiedono pace Il video

(Di mercoledì 11 maggio 2022)ha, Ue eWashington, 10 mag. (askanews) –pensava di dividere Stati Uniti ed Europa ma ha. Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio Mario, accolto dal presidente degli Stati Uniti Joenello alla Casa Bianca a Washington. “Le nostre nazioni sono unite in modo forte e la guerra in Ucraina ha ulteriormente rafforzato l’unione”, ha detto, che ha insistito molto sul fatto che la comunità internazionale deve “utilizzare ogni canale per la, diretto e indiretto” per arrivare “a un cessate il fuoco e l’avvio di negoziati credibili”. La gente vuole la, ha detto ...

La7tv : #dimartedi Ucraina, lo storico Angelo D'Orsi: 'Draghi non ha detto parole di pace, sono le stesse di Biden. Sono pa… - EnricoLetta : Chiaro e forte il messaggio di #Draghi a #Biden, priorità dell’Italia e dell’Europa è far cessare i massacri e arri… - pietroraffa : Io, di questi due, mi fido. Soprattutto ripensando a chi ci sarebbe potuto essere al loro posto #Biden #Draghi - Dom_ross1 : RT @MarcoRizzoPC: Dopo l’incontro di Draghi con Biden il popolo italiano può guardare al proprio futuro di guerra e miseria con certezza. P… - TamCarTam : RT @laura_ceruti: Salvini :' Biden e Draghi pongano fine a questa guerra ! ' Ma allora è scemo sul serio!!! -

Read More News Ucraina,: 'Putin pensava di dividerci ma ha fallito' 11 Maggio 2022 "Putin pensava di dividerci ma ha fallito". Così il premier Mario, incontrando il presidente ...Joee il premier Mariosi sono incontrati ieri sera nello Studio Ovale. La cosa probabilmente più importante emersa è che America e Italia sono di nuovo unite come mai era stato, negli anni ... Crisi Ucraina, Camera Usa approva nuovi aiuti per 40 miliardi. Draghi da Biden: uniti per cessate il ... Per Joe Biden il premier italiano ponte tra Stati Uniti, Nato e Ue. Tuttavia nel Vecchio continente si cerca ancora una linea comune sul conflitto ...Roma, 11 mag. "È evidente che ieri, con l'incontro tra il Presidente del Consiglio Draghi e il Presidente americano Biden, l'Italia ha riacquistato una posizione internazionale autorevole. Ne eravamo ...