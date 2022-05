Ddl Concorrenza, Cittadini (Aiop) “Trascurati i problemi della sanità” (Di mercoledì 11 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Sorprende che, correttamente, ci si interroghi sulla durata delle concessioni balneari, per le quali nel Ddl Concorrenza viene chiesta una proroga di 5 anni. Mentre, invece, la riformulazione dell’art. 13, demanda la definizione di tutte le modalità dell’attività di controllo, vigilanza e monitoraggio delle strutture, ai fini di accreditamento e contrattualizzazione, a decreti del ministero, da emanare entro 90 giorni. Senza, soprattutto, prevedere il coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative del comparto di riferimento nella fase istruttoria di adozione degli stessi. Oltre a tutto questo, è prevista una revisione periodica il cui arco temporale non è definito, lì dove la programmazione in sanità è fondamentale”. Lo afferma la presidente di Aiop, l’Associazione italiana ospedalità privata, ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 11 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Sorprende che, correttamente, ci si interroghi sulla durata delle concessioni balneari, per le quali nel Ddlviene chiesta una proroga di 5 anni. Mentre, invece, la riformulazione dell’art. 13, demanda la definizione di tutte le modalità dell’attività di controllo, vigilanza e monitoraggio delle strutture, ai fini di accreditamento e contrattualizzazione, a decreti del ministero, da emanare entro 90 giorni. Senza, soprattutto, prevedere il coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative del comparto di riferimento nella fase istruttoria di adozione degli stessi. Oltre a tutto questo, è prevista una revisione periodica il cui arco temporale non è definito, lì dove la programmazione inè fondamentale”. Lo afferma la presidente di, l’Associazione italiana ospedalità privata, ...

