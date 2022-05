Davide Casaleggio attacca il M5s | Crollo nei sondaggi | ha imboccato la via del declino

Advertising

fanpage : Il Movimento 5 Stelle? È sulla via del declino. Sono parole al veleno quelle di Davide Casaleggio - globalistIT : - storico900 : RT @Agenzia_Ansa: 'È un po' schizofrenico quello che si sta facendo nel M5s. Si dice una cosa e si fa il contrario spesso. Questa schizofre… - storico900 : RT @lucianoghelfi: Davide #Casaleggio durissimo: penso sia schizofrenico quello che si sta facendo oggi nel #M5s. Si dice una cosa e spesso… - ClaraMutsc : RT @lucianoghelfi: Davide #Casaleggio durissimo: penso sia schizofrenico quello che si sta facendo oggi nel #M5s. Si dice una cosa e spesso… -

Cosìa margine di un evento a Milano. E anche l'alleanza con il centrosinistra 'penso stia tramontando, infatti al governo c'è un campo larghissimo di presenze. Mi dispiace che ...Il figlio del co - fondatore del Movimento Cinque Stelle,, ha fatto un durissimo j'accuse proprio al Movimento voluto dal padre, definendolo "schizofrenico": "Si dice una cosa e si fa il contrario spesso. Questa schizofrenia in politica non ...Il figlio del co-fondatore del Movimento: "Il M5s è schizofrenico, Si dice una cosa e si fa il contrario spesso. Questa schizofrenia in politica non credo paghi" ...Davide Casaleggio torna a parlare e boccia la nuova gestione del Movimento 5 Stelle: le dure accuse del fondatore di Rousseau ...