Coppa Italia | stasera la finale | le aspettative di Inzaghi e Allegri

Roma – Mancano poche ore all'ennesima emozionante finale di Coppa Italia in uno Stadio Olimpico pronto ad accogliere festa e gol. Parlano i due allenatori alla vigilia. Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri. Inter e Juventus, seppur impegnate in campionato, vogliono dare il meglio per conquistare il trofeo azzurro. L'allenatore nerazzurro dichiara: "Ripensando alla presentazione dell'8 luglio, credo sia stato fatto un grandissimo lavoro. Non mi sarei aspettato un anno così positivo". Ripercorre poi la stagione dell'Inter. "Dobbiamo lasciare da parte il campionato – ha sottolineato – Avremmo voluto giocare alla fine di questa Serie A, ma è stato deciso così a inizio anno e non è un problema. Ci adeguiamo". E' chiaro sulla settimana che arriva. Potrebbe portare al tris nerazzurro: "E' importante per ...

