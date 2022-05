Ciclismo su pista, a Milton va in scena la seconda tappa della Nations Cup 2022 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Domani prenderà il via la seconda tappa della Nations Cup 2022 di Ciclismo su pista. Dopo il primo appuntamento di Glasgow, il palcoscenico della competizione che ha sostituito la vecchia Coppa del Mondo si sposterà a Milton, in Canada al Mattamy National Cycling Centre. Se nel primo evento il CT Marco Villa si è affidato a tutti i suoi atleti migliori nelle varie discipline proposte dal calendario, per questa seconda tappa alcuni degli uomini e delle donne di punta della nazionale non sono stati convocati, anche a causa della lunga trasferta a cui si sarebbero dovuti sottoporre. La stessa situazione si è proposta anche per altre delle nazioni di punta del continente ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) Domani prenderà il via laCupdisu. Dopo il primo appuntamento di Glasgow, il palcoscenicocompetizione che ha sostituito la vecchia Coppa del Mondo si sposterà a, in Canada al Mattamy National Cycling Centre. Se nel primo evento il CT Marco Villa si è affidato a tutti i suoi atleti migliori nelle varie discipline proposte dal calendario, per questaalcuni degli uomini e delle donne di puntanazionale non sono stati convocati, anche a causalunga trasferta a cui si sarebbero dovuti sottoporre. La stessa situazione si è proposta anche per altre delle nazioni di punta del continente ...

Advertising

antonellaa262 : I° Trofeo Bike School Napoli: sabato 7 maggio si è tenuta al Centro Sportivo Cercola la prima prova regionale su pi… - AAAuctionPro : AK Chemnitz RUOTA-pista Tribune-Ristorante 1910/20 per Ciclismo #eBay???? - ADM_assdemxmi : RT @Autodromo_Monza: Save the dates!?? L’#AutodromoNazionaleMonza apre le porte agli appassionati di ciclismo. Clicca sul link e scopri qua… - IlPedaleRosa : Vo2 Team Pink, allieve ed esordienti protagoniste in pista a Dalmine: - IlPedaleRosa : Cadeo Carpaneto, l'allieva Martina Barbiero sfiora il podio in pista a Dalmine: -