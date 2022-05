Barzagli: «Coppa Italia importante sia per Juve sia per Inter. Mi auguro…» (Di mercoledì 11 maggio 2022) . Le parole dell’ex difensore bianconero Barzagli a JTV ha parlato prima di Juve Inter. Le dichiarazioni dell’ex bianconero. CHE FINALE SARA’ – «C’è un trofeo in ballo, è importante per tutte e due le squadre. Si ritrovano dopo la SuperCoppa. Ci auguriamo sia il massimo per il calcio Italiano. Siamo molto curiosi». COME LA VIVEVA DA GIOCATORE – «Ero tranquillo e concentrato. Mi iniziato a preparare piano piano per la partita. Quando c’è un trofeo non è mai una partita uguale alle altre Può succedere di tutto, bisogna essere lucidi e concentrati» PUNTO DI FORZA DELLA Juve – «Ha un potenziale offensivo importante. Se davanti iniziano a giocare tra di loro possono fare male all’Inter». CONTINUA A LEGGERE SU ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) . Le parole dell’ex difensore bianconeroa JTV ha parlato prima di. Le dichiarazioni dell’ex bianconero. CHE FINALE SARA’ – «C’è un trofeo in ballo, èper tutte e due le squadre. Si ritrovano dopo la Super. Ci auguriamo sia il massimo per il calciono. Siamo molto curiosi». COME LA VIVEVA DA GIOCATORE – «Ero tranquillo e concentrato. Mi iniziato a preparare piano piano per la partita. Quando c’è un trofeo non è mai una partita uguale alle altre Può succedere di tutto, bisogna essere lucidi e concentrati» PUNTO DI FORZA DELLA– «Ha un potenziale offensivo. Se davanti iniziano a giocare tra di loro possono fare male all’». CONTINUA A LEGGERE SU ...

