Arrestato noto attore a Napoli: è uno dei volti più amati di Gomorra (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Napoli non è Gomorra”, ma forse qualcuno tra gli attori pensa di star ancora recitando: portato in manette il volto della serie TV Altro brutto caso di criminalità tra le province di Napoli e Caserta dove un attore di Gomorra è stato sorpreso con le mani nel sacco. Non è la prima volta che il L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) “non è”, ma forse qualcuno tra gli attori pensa di star ancora recitando: portato in manette il volto della serie TV Altro brutto caso di criminalità tra le province die Caserta dove undiè stato sorpreso con le mani nel sacco. Non è la prima volta che il L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

MDiretta : Messina, per non sottoporsi al tampone, ubriaco, danneggia i locali del pronto soccorso, 46enne arrestato Questa no… - puntomagazine : Tenta di portare via la cassa del self service. A finire in manette a #Ottaviano un 30enne già noto alle forze dell… - RambaldoMeland7 : Marc Bloch, storico francese. Lione 6 luglio 1886 Saint-Didier-de-Formans 16 giugno 1944 Fu arrestato l'8 marzo 1… - insomniac39012 : RT @EntropicBazaar: In Spagna hanno arrestato per *tradimento* un noto blogger critico di Zelenskij. (Occhio, il nazismo è qui ed ora). - SikilyNews : -