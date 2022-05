Amici 21 | quale allievo ha guadagnato di più? Ecco i compensi degli allievi della scuola di De Filippi

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Giorno dopo giorno, cresce l’attesa per la grande finaleventunesima edizione didi Maria De, che si svolgerà domenica 15 maggio in diretta su Canale 5. LEGGI ANCHE : —21, il regolamentofinale: cosa succederà nell’ultima puntata Nel frattempo i fantrasmissione ingannano il tempo facendo ipotesi sui loro beniamini e ad interrogarsi sui loro. Come è noto,è un programma televisivo ma è anche una“a tempo pieno”, dove gliche partecipano hanno vitto e alloggio assicurato, ma secondo alcuni percepirebbero anche un piccolo compenso, utile per le loro necessità primarie., le ipotesi sui...

Mentre cresce l'attesa per la grande finale della ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi, che si svolgerà domenica 15 maggio in diretta su Canale 5, i fan della trasmissione ingannano il ...
Il vincitore di categoria intascherà 50mila euro, mentre per i finalisti di Amici sono previsti sei prestigiosi premi, tra cui critica, radio e SIAE ...