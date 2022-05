Addio a Dybala: il sostituto arriva dal Real Madrid a costo zero (Di mercoledì 11 maggio 2022) Paulo Dybala è stato il simbolo della Juve in questi anni, peccato che l’argentino non ha avuto la forza di firmare un rinnovo con Madama. Ci sono degli amori che sono davvero fortissimi, uno di questi è senza ombra di dubbio quello che ha legato Paulo Dybala alla Juventus, con la Joya argentina che è stato uno dei punti fermi assoluti dei bianconeri e che ha permesso di ottenere una serie incredibile di vittorie in tutti questi anni, ma ormai il suo rapporto con la società torinese è giunto al termine e i bianconeri hanno bisogno di guardare al futuro. Paulo Dybala Juventus (LaPresse)Il numero 10 sarà sempre il giocatore che più di tutti è in grado di far sognare la tifoseria, perché è colui che inventa e che incanta in campo, che sa segnare e far segnare con una giocata geniale in grado di mandare in porta tutti i compagni, anche ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 11 maggio 2022) Pauloè stato il simbolo della Juve in questi anni, peccato che l’argentino non ha avuto la forza di firmare un rinnovo con Madama. Ci sono degli amori che sono davvero fortissimi, uno di questi è senza ombra di dubbio quello che ha legato Pauloalla Juventus, con la Joya argentina che è stato uno dei punti fermi assoluti dei bianconeri e che ha permesso di ottenere una serie incredibile di vittorie in tutti questi anni, ma ormai il suo rapporto con la società torinese è giunto al termine e i bianconeri hanno bisogno di guardare al futuro. PauloJuventus (LaPresse)Il numero 10 sarà sempre il giocatore che più di tutti è in grado di far sognare la tifoseria, perché è colui che inventa e che incanta in campo, che sa segnare e far segnare con una giocata geniale in grado di mandare in porta tutti i compagni, anche ...

Advertising

milivnkovic : RT @alexiasslazio: “i laziali piangono per milinkovic??????” mentre loro stanno preparando le lamette per l’addio di dybala, zebroni demmerda… - alexiasslazio : “i laziali piangono per milinkovic??????” mentre loro stanno preparando le lamette per l’addio di dybala, zebroni demm… - NewsDybala : #Allegri dice che domani #Dybala gioca, il problema è chi farà entrare nel secondo tempo: questo è il punto debole… - dianartemide12 : @jvxcnt @AntonioCorsa Perdonami, @AntonioCorsa, questo significa che è il suo peso specifico nell' addio di #Dybala… - Freddyascott : Infatti le prime mosse da ‘competente di calcio’ sono state: rinnovo de sciglio e addio dybala… la competenza fatta… -