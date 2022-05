WWE: Vince Russo sta provando in tutti i modi a tornare, ma non c’è nessuna intenzione a riassumerlo (Di martedì 10 maggio 2022) Ultimamente c’è stato un gran circolare di voci riguardo un consistente interesse, da parte della WWE, nel far tornare a Stamford Vince Russo, storico producer e sceneggiatore ex WWE, WCW e TNA. Considerati i rapporti tesi fra le parti, è apparso strano sapere che Vince McMahon chiedesse ausilio proprio a Russo. Come riportato in precedenza, pare che Mr McMahon abbia contattato Russo per visionare Raw e commentarlo, per valutarne la qualità, ma Russo ha rifiutato dato che non ha intenzione di lavorare gratis. Ringside News riporta in esclusiva che non c’è niente di vero in questa storia, e che Vince McMahon non voleva che Russo guardasse nulla, figuriamoci accettare un ingaggio come consulente. Infatti, un ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 10 maggio 2022) Ultimamente c’è stato un gran circolare di voci riguardo un consistente interesse, da parte della WWE, nel fara Stamford, storico producer e sceneggiatore ex WWE, WCW e TNA. Considerati i rapporti tesi fra le parti, è apparso strano sapere cheMcMahon chiedesse ausilio proprio a. Come riportato in precedenza, pare che Mr McMahon abbia contattatoper visionare Raw e commentarlo, per valutarne la qualità, maha rifiutato dato che non hadi lavorare gratis. Ringside News riporta in esclusiva che non c’è niente di vero in questa storia, e cheMcMahon non voleva cheguardasse nulla, figuriamoci accettare un ingaggio come consulente. Infatti, un ...

