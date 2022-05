Utero in affitto? Il vero nome è 'gestazione per altri' (Di martedì 10 maggio 2022) Dopo il gran polverone che si è alzato in questi giorni, per le dichiarazioni dell'imprenditrice Elisabetta Franchi, che si è vantata di assumere solo donne sopra i 40 per evitare di averle in stato ... Leggi su leggo (Di martedì 10 maggio 2022) Dopo il gran polne che si è alzato in questi giorni, per le dichiarazioni dell'imprenditrice Elisabetta Franchi, che si è vantata di assumere solo donne sopra i 40 per evitare di averle in stato ...

Advertising

Entreri_Arnodas : @CompagnoHoppi non c'è nulla su aborto, utero in affitto, e in generale i temi etici manca il Sacro fVrore - sdeangelis56 : @capuleti_giulia Si è mossa l'elite americana ricca che non può più attingere al mercato dei bambini avuti con l'ut… - MariaLa36193924 : @GGiovrusso @LaVeritaWeb Como Calenda ha candidato Lady Dominique, una tizia che si autodefinisce 'dominatrice' e c… - SurrexitVere : @il_Timone @cantuale Non una parola sul fatto che Musk è ricorso all' utero in affitto per il settimo figlio con l'… - AnnaStramigioli : #QuartaRepubblica forza spirituale e tradizione cristiana russa.... Come si spiega che in Russia l'utero in affitto… -