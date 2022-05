Advertising

TV7Benevento : Università, Unicusano festeggia i suoi 16 anni - - StraNotizie : Università, Unicusano festeggia i suoi 16 anni - VivMilano : RT @uslivorno1915: L’Us Livorno comunica di aver sottoscritto un contratto di sponsorizzazione con l’@unicusano, l’Università telematica co… -

Adnkronos

Questa unione tra la Federazione, Olga Calissi, il sottoscritto e l'è fondamentale per il movimento'. L'Niccolò Cusano, oltre a sponsorizzare Foconi e Calissi, è anche Gold ...Da quando l'ha aperto le porte del campus alle famiglie ucraine in fuga dal conflitto, offrendo loro un letto e un pasto caldo, il board dell'telematica si è mosso per aiutare ... Università, Unicusano festeggia i suoi 16 anni