Ucraina ultime notizie. Gli Usa: guerra in stallo, non sta vincendo nessuno (Di martedì 10 maggio 2022) Ministra Esteri Baerbock annuncia riapertura ambasciata tedesca a Kiev. Kim scrive a Putin, «solidarietà per la causa di Mosca». Zelensky: l’Ucraina ha consegnato la seconda parte del questionario di ingresso nell’Unione europea. Ministra Affari europei: «è molto probabile che la Finlandia chieda l’ingresso nella Nato» Leggi su ilsole24ore (Di martedì 10 maggio 2022) Ministra Esteri Baerbock annuncia riapertura ambasciata tedesca a Kiev. Kim scrive a Putin, «solidarietà per la causa di Mosca». Zelensky: l’ha consegnato la seconda parte del questionario di ingresso nell’Unione europea. Ministra Affari europei: «è molto probabile che la Finlandia chieda l’ingresso nella Nato»

sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - fanpage : #Ucraina, giungono terribili notizie di stupri, sparizioni e torture ai danni soprattutto di donne e ragazze - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'Obiettivo integrità territoriale, Crimea compresa'. Decine di attacchi missilistici sul Lugan… - berardi225 : Le ultime dall'ucraina - MarcoRosso3 : RT @sole24ore: ?? #Kim scrive a #Putin, «solidarietà per la causa di Mosca»: -