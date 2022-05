Advertising

Ha dato prova di invidiabili doti comiche nella trilogia del cornetto ('L'alba dei morti dementi', 'Hot Fuzz', 'La fine del mondo'): oraè pronto a ripetersi grazie al film '...in una dark comedy con una mangusta parlante Attrice in piena ascesa, Jodie Comer è ora al centro di un nuovo progetto: sarà infatti la protagonista del thriller ambientalista 'The End We ... Simon Pegg in una dark comedy con una mangusta parlante Basata su eventi realmente accaduti, Nandor Fodor And The Talking Mongoose è ambientata nel 1935 e vede Simon Pegg nei panni del parapsicologo ungherese-americano Nandor Fodor, chiamato a ...Una delle parti più importanti prima delle riprese è il casting di attori e attrici e crediamo che questa volta abbia molto successo con la partecipazione di Bill Bailey, Simon Pegg, Geraldine McNulty ...