Raduno Rimini, "mani ovunque: un incubo". Molestie dagli Alpini (Di martedì 10 maggio 2022) Alpini nella bufera dopo il Raduno di Rimini. La 93esima edizione che si è svolta da giovedì a domenica scorsa in Romagna è stata segnata dalle Molestie sessuali. Almeno 150 testimonianze raccolte su Instagram - si legge su Repubblica - svelano le violenze subite dalle donne. Volgarità, apprezzamenti pesanti, palpeggiamenti a ragazze che lavoravano nei locali, a quelle che passeggiavano in strada. Catcalling, in una parola. Per far capire il tenore, twitta una barista: "Un alpino ha provato a leccarmi sulla bocca mentre prendevo un ordine al tavolo. Uno mimava un atto sessuale mentre mi giravo per sparecchiare". Accuse che l’Associazione nazionale Alpini (Ana) respinge così: "Non risulta alcuna denuncia alle forze dell’ordine". E se la prende coi “falsi” Alpini: "Ci sono giovani che, ... Leggi su affaritaliani (Di martedì 10 maggio 2022)nella bufera dopo ildi. La 93esima edizione che si è svolta da giovedì a domenica scorsa in Romagna è stata segnata dallesessuali. Almeno 150 testimonianze raccolte su Instagram - si legge su Repubblica - svelano le violenze subite dalle donne. Volgarità, apprezzamenti pesanti, palpeggiamenti a ragazze che lavoravano nei locali, a quelle che passeggiavano in strada. Catcalling, in una parola. Per far capire il tenore, twitta una barista: "Un alpino ha provato a leccarmi sulla bocca mentre prendevo un ordine al tavolo. Uno mimava un atto sessuale mentre mi giravo per sparecchiare". Accuse che l’Associazione nazionale(Ana) respinge così: "Non risulta alcuna denuncia alle forze dell’ordine". E se la prende coi “falsi”: "Ci sono giovani che, ...

