(Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag. - (Adnkronos) - “È sempre bello poter celebrare i successi dei nostri atleti. Tutti i successi degli atleti olimpici e Paralimpici in questo periodo colpito dalla pandemia hanno avuto ancor più valore. Lo sport italiano è una grande squadra che ha saputo dimostrare sul campo la propria capacità organizzativa e l'importanza di avere una visione”. Lo ha detto Luca, presidente del Comitato Italiano Paralimpico (Cip), durante la cerimonia di premiazione degli atleti delle Fiamme Gialle per l'attività agonistica estiva 2021 e invernale 21-22 presso il Salone d'Onore della caserma “Gen.B.Sante Laria” a Roma. “Faccio unalper il”, ha aggiunto. “Importante saper percepire il valore dello sport per il paese e lo abbiamo ritrovato nel. ...

TV7Benevento : Pnrr: Pancalli (Cip), ‘un plauso al Governo’ - -

